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جمال يوسف لـ"الفجر الفني": "فارس بلا جواز" بداية قوية لرجوعي مرة أخرى.. وسعدت بالعمل مع مصطفى قمر

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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أعرب الفنان جمال يوسف عن سعادته بالمشاركة،في مسلسل "فارس بلا جواز" ،الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي،للنجم مصطفي قمر.

وكشف جمال يوسف لـ"الفجر الفني" عن تجربته فى مسلسل "فارس بلا جواز"، حيث قال" ردود أفعال الجمهور أسعدتني كثيراً ، الحمد لله هذا بفضل الله، وتبقى بدايه قوية لرجوعي مره أخرى".

وأضاف أنه سعد بالتعاون مع فريق عمل "فارس بلا جواز"، وهم مصطفى قمر، طارق عبد العزيز ، طارق الابياري والمخرج معتز حسام .

يذكر أن مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر ، طارق عبد العزيز ، راندا عبدالسلام ، طارق الابياري ، سليمان عيد ، محمد ثروت ، تأليف فداء الشندويلي ، إخراج معتز حسام.

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