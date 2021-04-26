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"العناني": الروس لديهم شغف واشتياق لزيارة المناطق السياحية بمصر (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه استقبل السفير الروسي بالقاهرة اليوم لمناقشة آليات استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا.

وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أنه تواصل مع السفير المصري في موسكو لبحث الخطوات التنفيذية لعودة حركة الطيران، معلقا: "إحنا جاهزين لاستقبال السائحين من روسيا وكل دول العالم".

وأضاف، أن التدفقات السياحية في تزايد منذ بداية عام 2021، منوها بأن وضع خطط مستقبلية للوضع السياحي في مصر صعب بسبب وجود فيروس كورونا، منوها بأن هناك شغف واشتياق لدى السائح الروسي لزيارة المناطق السياحية المفضلة له في مصر.

وأكد أن أي سائح يزور مصر هو ضيف لدينا، ولابد من عودته لبلده في صحة سليمة، منوها بأن مصر وصلت لنحو 45% من معدلاتنا السياحية في 2019.

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