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نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير جسر طراد بقرية أوسيم

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم والمهندس علي عبد الخالق مدير إدارة الطرق بأوسيم، طريق جسر طراد النيل بقريتي سقيل والأبعادية بمركز ومدينة أوسيم لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للأهالي والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

وشدد على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بالطريق أولا بأول.

وتابع نائب المحافظ، الموقف التنفيذي لمشروع رصف طريق جسر طراد النيل بداية من قرية سقيل حتى قرية الأبعادية باتجاه القيراطين بطول ١،٨ كم وبعرض مترين.

ووجه، بسرعة تنفيذ أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيا على الطبيعة واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة طبقا لأعمال الطرح والترسية بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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