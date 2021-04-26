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ننشر جميع إنجازات مشروع "٢ كفاية" منذ انطلاقه

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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مشروع "2 كفاية" يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتتضمن هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

وتستعرض "الفجر"، تقريرًا مفصلًا عن نشاط مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، وذلك منذ بداية المشروع في مايو 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2021.

- بالرغم من تحديات جائحة كورونا إلا أن المثقفات المجتمعيات يقمن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس ولا يزال المشروع يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" سواء من خلال التوعية أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع في الحد من الزيادة السكانية.

- بلغ عدد زيارات طرق الأبواب 5.853.599 زيارة منذ بدايته وحتى نهاية شهر مارس.

- نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات قد بلغت ١١٥٪؜.

- عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة قد وصل إلى 853.643 سيدة.

- عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة قد وصل حتى نهاية مارس إلى 124.028 سيدة.

- عمل 702.971 مكالمة هاتفية للتوعية بتنظيم الاسرة وبطرق الوقاية من فيروس كورونا.

- دور وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية.

- إذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية.

- أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع

- الانتهاء من تطوير وتجهيز عدد 65 عيادة تنظيم أسرة وتزويدها بالقوى البشرية من أطباء وتمريض وتوفير الحافز المادي لهم.

- تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة وهي الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الانجاب والتي تتمثل في محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، البحيرة.

- الأماكن الأعلى في معدلات الإنجاب هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.

- تدريب عدد من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بها وتدريب المتطوعات للعمل كمثقفات مجتمعيات.

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