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صحيفة إسبانية تكشف موعد عودة قائد ريال مدريد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أشارت صحيفة "آس" الإسبانية صباح اليوم إلى موعد عودة الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد للمشاركه مع الفريق في ما تبقى من مباريات هذا الموسم.

وأكدت  أن راموس سيكون متاحا للعودة للملاعب في الخامس من مايو المقبل، وتحديداً في مباراة الإياب ضد تشيلسي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب راموس عن ريال مدريد بعد إصابته بفيروس كورونا إضافة إلى إصابة عضلية على مستوي الركبة جعلته يتغيب عن آخر 6 مباريات عقب إجرائه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة. 
وأضافت 

وأشارت الصحيفة أن هناك إمكانية لعودته في تاريخ يسبق لقاء تشيلسي، قد يكون أمام أوساسونا قبلها بأيام في بطولة الدوري الإسباني يوم، السبت المقبل 1 مايو.
جدير بالذكر ان المدافع الإسباني غاب عن صفوف الفريق الملكي لثمان مبارايات حتى الآن، بعد أن عاد من إصابة طويلة أبعدته من يناير حتى منتصف مارس، وشارك في 20 مباراة هذا الموسم.

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