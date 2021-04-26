صحيفة إسبانية تكشف موعد عودة قائد ريال مدريد









أشارت صحيفة "آس" الإسبانية صباح اليوم إلى موعد عودة الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد للمشاركه مع الفريق في ما تبقى من مباريات هذا الموسم.





وأكدت أن راموس سيكون متاحا للعودة للملاعب في الخامس من مايو المقبل، وتحديداً في مباراة الإياب ضد تشيلسي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وغاب راموس عن ريال مدريد بعد إصابته بفيروس كورونا إضافة إلى إصابة عضلية على مستوي الركبة جعلته يتغيب عن آخر 6 مباريات عقب إجرائه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.

وأضافت





وأشارت الصحيفة أن هناك إمكانية لعودته في تاريخ يسبق لقاء تشيلسي، قد يكون أمام أوساسونا قبلها بأيام في بطولة الدوري الإسباني يوم، السبت المقبل 1 مايو.