شاهد.. مسلسل الأختيار2 | ملخص الحلقة الثالثة عشر

شهدت الحلقة ال13 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث.





ويرصد موقع "الفجر الفني" أهم أحداث الحلقة:





محاولة اغتيال زكريا يونس





حاول عناصر الإخوان في نهاية الحلقة السابقة اغتيال زكريا يونس ولكنه نزل من منزله مما أدى إلى هروبهم لشعورهم بأنه كمين.





يوسف الرفاعي يتحدث مع عاليا.





حاول يوسف الرفاعي العودة إلى عاليا وتدخلت نادية زوجة زكريا يونس كما تحدث يوسف معها ليهنئها بالعام الجديد ولكنهم لم يتصالحا.





مظاهرات بعين شمس.





أحدث عدد من عناصر الإخوان شغب من خلال مظاهرة في عين شمس وحقق فيها زكريا يونس.





إنقاد ورق عام من تهريبه لقطر





أنقذ زكريا يونس ورق هام يضم معلومات أمنية عن مصر و كان عناصر الإخوان يخططون لتهريبها لقطر.





أحداث 24 ديسمبر





شهدت الحلقة أحداث انفجار بمديرية أمن الدقهلية والذي حدث يوم 24 ديسمبر.



