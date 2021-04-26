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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز
الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:28 ص
محمد زويد
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ينتظر متابعي الكرة المصرية قمة الجولة ال 19 من الدوري والتي تجمع بيراميدز بنادي الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساء السبت مطلع شهر مايو المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
يدخل أبناء ميت عقبة اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز، لترسيخ أقدامهم في مقدمة الدوري في ظل ملاحقة المارد الأحمر للفارس الأبيض.
في حين يسعى لاعبو المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اللقاء وعينهم على الثلاث نقاط لضمان تواجدهم ضمن الأربعة الكبار.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 18 لقاء استطاع الفوز في 7 وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في مباراتين.
على الجانب الآخر يتربع نادي الزمالك على عرش ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 16 لقاء فاز في 11 وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في مواجهتين.
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