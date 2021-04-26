ملخص أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "ضد الكسر"





عرضت منذ ساعات قليلة الحلقة 13 من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم.وبدأت أحداث الحلقة بفلاش باك ، حول بداية قصة حب وتعارف نيللي كريم 'سلمى' وزوجها محمد فراج 'كريم' ، وكان أول لقاء لهما خلال زيارتهما للقاء الخميسي 'نادين' ويتقابلا صدفة ثم يقع في حبها ويطلب منها الزواج ، وطلب إياد من سلمى بأن تخبر نادين بأنه يرغب في الزواج منها.وتوالت الأحداث وتواجد حمزة العيلي 'مصطفى ' في المستشفى، تذكر حديثه مع كريم وعن عُرسه وأثناء حديثه اتصلت سلمى وأخبرته أن ملك انتهت من تجهيزاتها، ذهب مصطفى لإرتداء بدلته وفي تلك الأثناء كانت ملك تضع اللمسات الأخيرة.ذهب مصطفى لغرفة سلمى لأنه جلب لها هدية وسمع حديثها مع ملك عن صلاح وعن أنها لا تحب مصطفى فخرج من الغرفة، جاءت سلمى من خلفه وأخبرته أن يذهب لأخذ ملك ولكن رفض وقال لها زوجيها لمن تحبه،فقالت له سلمى إن ذلك فقط من توتر العُرس .نزل مصطفى برفقة ملك إلى القاعة ولكنه كان حزين لما سمعه، ثم عاد إلى مكانه عندما نادته الممرضة ليدخل للطبيب وسأل الطبيب عن نتيجة التحاليل فأخبرته أنها نتيجة تحليل إثبات النسب سلبية، واكتشف مصطفى حقيقة أن عبدالرحمن ليس نجله.مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.