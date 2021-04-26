Advertisements

ملخص أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "ضد الكسر"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:55 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

عرضت منذ ساعات قليلة الحلقة 13 من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم.

وبدأت أحداث الحلقة بفلاش باك ، حول بداية قصة حب وتعارف نيللي كريم 'سلمى' وزوجها محمد فراج 'كريم' ، وكان أول لقاء لهما خلال زيارتهما للقاء الخميسي 'نادين' ويتقابلا صدفة ثم يقع في حبها ويطلب منها الزواج ، وطلب إياد من سلمى بأن تخبر نادين بأنه يرغب في الزواج منها.

وتوالت الأحداث وتواجد حمزة العيلي 'مصطفى ' في المستشفى، تذكر حديثه مع كريم وعن عُرسه وأثناء حديثه اتصلت سلمى وأخبرته أن ملك انتهت من تجهيزاتها، ذهب مصطفى لإرتداء بدلته وفي تلك الأثناء كانت ملك تضع اللمسات الأخيرة.

ذهب مصطفى لغرفة سلمى لأنه جلب لها هدية وسمع حديثها مع ملك عن صلاح وعن أنها لا تحب مصطفى فخرج من الغرفة، جاءت سلمى من خلفه وأخبرته أن يذهب لأخذ ملك ولكن رفض وقال لها زوجيها لمن تحبه،فقالت له سلمى إن ذلك فقط من توتر العُرس .

نزل مصطفى برفقة ملك إلى القاعة ولكنه كان حزين لما سمعه، ثم عاد إلى مكانه عندما نادته الممرضة ليدخل للطبيب وسأل الطبيب عن نتيجة التحاليل فأخبرته أنها نتيجة تحليل إثبات النسب سلبية، واكتشف مصطفى حقيقة أن عبدالرحمن ليس نجله.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

منذ 34 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستعيد نجم الفريق المغضوب إليه

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب حصول السيسي على لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" توجه مناشدة لأي مواطن يشعر بأعراض كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:15 ص

مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

03:47 ص

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

12:22 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى