محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المشروعات بالبازار الجديد (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، عددا من المشروعات التي تم افتتاحها ببازار بورسعيد الجديد، حيث تم المرور على مشروع مخبوزات سان جوىج ومشروع حلواني لورد.





وأكد محافظ بورسعيد، بأن البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضارية للخضراوات والفاكهة واللحوم، وقد أقيم المجمع على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث ليشكل الاثنان معا واحدة من أهم مناطق الجذب للتسوق.





وأضاف، أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك وستكون تلك المنطقة ستعد مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين.



