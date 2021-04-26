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محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المشروعات بالبازار الجديد (صور)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، عددا من المشروعات التي تم افتتاحها ببازار بورسعيد الجديد، حيث تم المرور على مشروع مخبوزات سان جوىج ومشروع حلواني لورد.

وأكد محافظ بورسعيد، بأن البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضارية للخضراوات والفاكهة واللحوم، وقد أقيم المجمع  على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث ليشكل الاثنان معا واحدة من أهم مناطق الجذب للتسوق.

وأضاف، أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك وستكون تلك المنطقة ستعد مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين.

ويضم البازار الذي يقام على مساحة ٢٤ ألف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية بالإضافة إلى ٤ بنوك بالإضافة إلى ٨ مطاعم دورين.
محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المشروعات بالبازار الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المشروعات بالبازار الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المشروعات بالبازار الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المشروعات بالبازار الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المشروعات بالبازار الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المشروعات بالبازار الجديد (صور)

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