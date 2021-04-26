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موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد متصدر الدوري الإيطالي فريق انتر ميلان لمواجهة متذيل الترتيب نادي كروتوني في تمام السادسة مساء السبت المقبل على ستاد إيزيو سكيدا في إطار الإسبوع الرابع والثلاثين من الكالتشيو.

يدخل المخضرم أنطونيو كونتي اللقاء وعينه على الثلاث نقاط لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي والمضي قدماً نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزينة النادي منذ موسم 2010-2011.
بينما يأمل لاعبو المدرب الإيطالي سيرسي كوسمي بتحقيق الثلاث نقاط للهروب من القاع ولحفظ آمالهم في التواجد ضمن أندية الدرجة الأولي لموسم آخر.

ويتربع النيراتزوري على عرش صدراة الدوري برصيد 79 نقطة من  33 لقاء حقق الإنتصار خلالها في 24 لقاء وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في مباراتين.

على الجانب الآخر يتذيل كروتوني قاع الترتيب برصيد 18 نقطة حيث استطاع الإنتصار في 5 مبارايات وتعادل في 3 أخرى بينما تلقى الهزيمة في  25 لقاء .

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