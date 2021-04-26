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تحرير 23 مخالفة عدم ارتداء كمامات في حملة مكبرة بنطاق حي المناخ ببورسعيد
الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:34 ص
شيماء الريس
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ في بورسعيد، برئاسة الدكتور منصور بكري، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بوسائل النقل والميكروباصات، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم.
وتم خلال الحملة تنفيذ الغرامات الفورية ضد المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تم تحرير ٢٣ مخالفة عدم ارتداء كمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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