ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و البنك الأهلي اليوم الاثنين





حافظ أحمد سمير على صدارته للهدافين برصيد 9 أهداف، واستمر حسام حسن في وصافة الهدافين متساويًا مع صاحب الصدارة في عدد الأهداف ، بينما يستمر عمر كمال عبد الواحد في مواصلة الضغط على المتصدر بتسجيله 8 أهداف.





ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بستاد القاهرة الدولي .





وفيما يلي يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري و جاء الترتيب على النحو التالي :





1 ـ أحمد سمير 9 أهداف.





2 ـ حسام حسن 9 أهداف.





3 ـ عمر كمال عبدالواحد 8 أهداف.





4 ـ محمد شريف 7 أهداف.





5 ـ رامي صبري 7 أهداف.





6 ـ يوسف أوباما 7 أهداف.





7 ـ عمرو جمال 6 أهداف.





8 ـ شميلس بيكلي 6 أهداف.





9 ـ أشرف بن شرقي 6 أهداف.





10 ـ رزاق سيسه 6 أهداف.



