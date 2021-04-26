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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و البنك الأهلي اليوم الاثنين
الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:33 ص
محمد زويد
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حافظ أحمد سمير على صدارته للهدافين برصيد 9 أهداف، واستمر حسام حسن في وصافة الهدافين متساويًا مع صاحب الصدارة في عدد الأهداف ، بينما يستمر عمر كمال عبد الواحد في مواصلة الضغط على المتصدر بتسجيله 8 أهداف.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بستاد القاهرة الدولي .
وفيما يلي يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري و جاء الترتيب على النحو التالي :
1 ـ أحمد سمير 9 أهداف.
2 ـ حسام حسن 9 أهداف.
3 ـ عمر كمال عبدالواحد 8 أهداف.
4 ـ محمد شريف 7 أهداف.
5 ـ رامي صبري 7 أهداف.
6 ـ يوسف أوباما 7 أهداف.
7 ـ عمرو جمال 6 أهداف.
8 ـ شميلس بيكلي 6 أهداف.
9 ـ أشرف بن شرقي 6 أهداف.
10 ـ رزاق سيسه 6 أهداف.
11 ـ رمضان صبحي 6 أهداف.
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