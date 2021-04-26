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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و البنك الأهلي اليوم الاثنين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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حافظ أحمد سمير على صدارته للهدافين برصيد 9 أهداف، واستمر حسام حسن في وصافة الهدافين متساويًا مع صاحب الصدارة في عدد الأهداف ، بينما يستمر عمر كمال عبد الواحد في مواصلة الضغط على المتصدر بتسجيله 8 أهداف.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بستاد القاهرة الدولي . 

وفيما يلي يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري و جاء الترتيب على النحو التالي :

1 ـ أحمد سمير 9 أهداف. 

2 ـ حسام حسن 9 أهداف. 

3 ـ عمر كمال عبدالواحد 8 أهداف. 

4 ـ محمد شريف 7 أهداف. 

5 ـ رامي صبري 7 أهداف. 

6 ـ يوسف أوباما 7 أهداف. 

7 ـ عمرو جمال 6 أهداف. 

8 ـ شميلس بيكلي 6 أهداف. 

9 ـ أشرف بن شرقي 6 أهداف. 

10 ـ رزاق سيسه 6 أهداف. 

11 ـ رمضان صبحي 6 أهداف.

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