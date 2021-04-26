Advertisements

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي اليوم الاثنين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements



يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي ، مساء اليوم الاثنين.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي اليوم الإثنين الموافق 26 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 17 من بطولة الدوري العام.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي :

1- نادي الزمالك 36 نقطة. 

2- النادي الأهلي 33 نقطة. 

3- بيراميدز 30 نقطة. 

4- النادي المصري 29 نقطة. 

5- نادي الإتحاد السكندري 28 نقطة. 

6- سموحة 27 نقطة. 

7- مصر للمقاصة 26 نقطة. 

8- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة. 

9- إنبي 24 نقطة. 

10- الجونة 24 نقطة. 

11- غزل المحلة 24 نقطة. 

12- أسوان 20 نقطة. 

13- المقاولون العرب 18 نقطة. 

14- طلائع الجيش 17 نقطة. 

15- وادي دجلة 16 نقطة. 

16- البنك الأهلي 14 نقطة. 

17- الإسماعيلي 14 نقطة. 

18- الإنتاج الحربي 12 نقطة.

أخبار تهمك

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 10 ساعات

لطلاب الجامعات.. "التعليم العالي" لا تستبعد اتخاذ قرار جديد بشأن الدراسة (فيديو)

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب حصول السيسي على لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستعيد نجم الفريق المغضوب إليه

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" توجه مناشدة لأي مواطن يشعر بأعراض كورونا

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بعدم تحويل إجازة شم النسيم إلى الخميس (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:32 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

10:21 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى