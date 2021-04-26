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إطلالات "ريجينا كينج" و H.E.R و "أماندا سيفريد" على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار 2021

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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وصل منذ لحظات النجمة "ريجينا كينج" والمطربة H.E.R و"أماندا سيفريد" للسجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار بدورتها رقم 93 لعام 2021 الجاري.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 التي شهدت تأجيلا لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

ونقلت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر لقطات من توافد الفنانين للسجادة الحمراء بالحفل.
إطلالات "ريجينا كينج" و H.E.R و "أماندا سيفريد" على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار 2021
إطلالات "ريجينا كينج" و H.E.R و "أماندا سيفريد" على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار 2021
إطلالات "ريجينا كينج" و H.E.R و "أماندا سيفريد" على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار 2021
إطلالات "ريجينا كينج" و H.E.R و "أماندا سيفريد" على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار 2021
إطلالات "ريجينا كينج" و H.E.R و "أماندا سيفريد" على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار 2021
إطلالات "ريجينا كينج" و H.E.R و "أماندا سيفريد" على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار 2021

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