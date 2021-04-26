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موعد مباراة مانشستر سيتى المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على حساب كريستال بالاس، يوم السبت 1 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالأمس على حساب توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي في لندن.

ويحتاج فريق مانشستر سيتي لستة نقاط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وعودته مرة أخرى بعد حصد ليفربول اللقب في الموسم الماضي.

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