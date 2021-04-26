Advertisements

حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
تفقدت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، مساء الأحد، بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقامت الحملة بقيادة فوزي الوالي رئيس الحي لمياء الجيار سكرتير الحي بالمرور والتنبيه ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، والإدارة الهندسية للإشغالات وإدارة تحسين البيئة.

وتم المرور بكل من شارع النصر وشارع ٢٣ ديسمبر، وشارع عبد الحليم محمود، وشارع دمشق ومنطقة الـ٥٠٠٠ وحدة ومنطقة تعاونيات، وشارع عبد الهادي الحديدي ومنطقة الجوهرة حيث تم رفع وإزالة الإشغالات.

وتم تحرير عدد ١٢ محضرًا مخالفة لعدم ارتداء كمامة كما تم ضبط ومصادرة، عدد ١٥ شيشة، عدد ٤٧ كرسيًا، وتروسيكل نبش قمامة، كما تلاحظ أثناء المرور وجود سنتر دروس خصوصية تم غلقة وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)
حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)
حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)
حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)
حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)
حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)
حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)
حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بورسعيد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

لطلاب الجامعات.. "التعليم العالي" لا تستبعد اتخاذ قرار جديد بشأن الدراسة (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب حصول السيسي على لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستعيد نجم الفريق المغضوب إليه

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بعدم تحويل إجازة شم النسيم إلى الخميس (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"الصحة" توجه مناشدة لأي مواطن يشعر بأعراض كورونا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:32 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

10:21 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى