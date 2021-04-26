حملات مكبرة على الكافيتريات والمقاهي لإزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ببورسعيد (صور)

تفقدت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، مساء الأحد، بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





وقامت الحملة بقيادة فوزي الوالي رئيس الحي لمياء الجيار سكرتير الحي بالمرور والتنبيه ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، والإدارة الهندسية للإشغالات وإدارة تحسين البيئة.





وتم المرور بكل من شارع النصر وشارع ٢٣ ديسمبر، وشارع عبد الحليم محمود، وشارع دمشق ومنطقة الـ٥٠٠٠ وحدة ومنطقة تعاونيات، وشارع عبد الهادي الحديدي ومنطقة الجوهرة حيث تم رفع وإزالة الإشغالات.



