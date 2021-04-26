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شاهد..مسلسل موسى| ملخص الحلقة الثالثة عشر
الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:51 ص
نادين نجدي
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شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "موسى" الكثير من الأحداث، في إستمرار موسى في البحث عن شفيقة، هروب شفيقة للإسكندرية، مكافأة موسى من المعلمة حلاوتهم، إليكم أبرز الأحداث.
موسى يبحث عن شفيقة
استمر موسى في البحث عن شقيقته التي هربت من القرية " شفيقة "، بعد اتهام زوجها لها بالزنا.
هروب شفيقة للإسكندرية
هربت "شفيقة" مع الخوجاية "فانيا" إلى الإسكندرية لكي تهرب من موسى ونوفل، ثم تم قبولهت للعمل فى النادى اليونانى.
مكافأة موسى
تكافئ المعلمة حلاوتهم، موسى واسكنته فى غرفة اعلى المحلات، كان موسى سعيد كثيراً، أعرب لها عن ذلك.
موسى يبحث عن نوفل
استمر موسى في البحث عن نوفل لينتقم منه، بعدما قام بتهريب شفيقة، فذهب إلى منزل كاحلة، هرب نوفل قبل مجيئه.
كاحلة تخبر موسى ببراءة شفيقة
أخبرت كاحلة والدة نوفل "موسى" ببراءة شقيته، لا أنه لم يصدق، ويصمم على الإنتقام.
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