شاهد..مسلسل موسى| ملخص الحلقة الثالثة عشر









شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "موسى" الكثير من الأحداث، في إستمرار موسى في البحث عن شفيقة، هروب شفيقة للإسكندرية، مكافأة موسى من المعلمة حلاوتهم، إليكم أبرز الأحداث.موسى يبحث عن شفيقةاستمر موسى في البحث عن شقيقته التي هربت من القرية " شفيقة "، بعد اتهام زوجها لها بالزنا.هروب شفيقة للإسكندريةهربت "شفيقة" مع الخوجاية "فانيا" إلى الإسكندرية لكي تهرب من موسى ونوفل، ثم تم قبولهت للعمل فى النادى اليونانى.مكافأة موسىتكافئ المعلمة حلاوتهم، موسى واسكنته فى غرفة اعلى المحلات، كان موسى سعيد كثيراً، أعرب لها عن ذلك.موسى يبحث عن نوفلاستمر موسى في البحث عن نوفل لينتقم منه، بعدما قام بتهريب شفيقة، فذهب إلى منزل كاحلة، هرب نوفل قبل مجيئه.كاحلة تخبر موسى ببراءة شفيقةأخبرت كاحلة والدة نوفل "موسى" ببراءة شقيته، لا أنه لم يصدق، ويصمم على الإنتقام.