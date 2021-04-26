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"مستقبل وطن" ببورسعيد يشيد بوزارة الخارجية عقب عودة 100 صياد مصري من إريتريا
الإثنين 26/أبريل/2021 - 01:52 ص
شيماء الريس
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أشادت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بوزارة الخارجية، مساء الأحد، لنجاح جهودها في عودة 100 صياد مصري للأراضي المصرية بعدما كانوا محتجزين من قبل سلطات دولة إريتريا خلال الفترة الماضية.
وقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب ببورسعيد، الشكر، لوزير الخارجية سامح شكري، وإدارة الشئون القنصلية وإدارة الشئون الأفريقية، على جهودهم واتصالاتهم المكثفة خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن عودة 100 صياد مصري إلى وطنهم، وإنهاء إجراءات دخولهم عبر مطار القاهرة وعودتهم إلى محافظاتهم.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، على أن نجاح جهود إعادة الصيادين المصريين، خير دليل على نجاح استراتيجية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لعلاقات مصر الأفريقية خلال السنوات الماضية، والتي أثمرت عن إعادة مصر إلى أحضان القارة السمراء، وأعادت أفريقيا لخريطة السياسة الخارجية لمصر، وأصبح دور مصر الإقليمي يسطع في سماء أفريقيا.
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