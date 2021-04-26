"مستقبل وطن" ببورسعيد يشيد بوزارة الخارجية عقب عودة 100 صياد مصري من إريتريا

أشادت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بوزارة الخارجية، مساء الأحد، لنجاح جهودها في عودة 100 صياد مصري للأراضي المصرية بعدما كانوا محتجزين من قبل سلطات دولة إريتريا خلال الفترة الماضية.





وقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب ببورسعيد، الشكر، لوزير الخارجية سامح شكري، وإدارة الشئون القنصلية وإدارة الشئون الأفريقية، على جهودهم واتصالاتهم المكثفة خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن عودة 100 صياد مصري إلى وطنهم، وإنهاء إجراءات دخولهم عبر مطار القاهرة وعودتهم إلى محافظاتهم.



