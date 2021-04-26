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أبرز أحداث الحلقة الثالثة عشر من "هجمة مرتدة"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "هجمة مرتدة"، بالعديد من الأحداث المشوقة لعل من أبرزها تدريب اللواء فاروق السوهاجي لكلٍ من «سيف العربي»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عز، و«دينا» التي تجسدها الفنانة هند صبري، بالاعتماد على اختبارات صعبة من أجل القضاء على أي نقطة ضعف.

وتتوالي الأحداث ، وكانت من ضمن هذه الأحداث تفاصيل الاختبارات، حيث تم وضع «دينا» تحت ضغط، فضلا عن رغبة اللواء فاروق السوهاجي، المجسد دوره الفنان أحمد فؤاد سليم، أن يجعل سيف العربي عميلا استثنائيا لصالح المخابرات المصرية.

و ظهرت «أمل» وهي ما زالت متعلقة بـ«سيف العربي»، وفي الوقت نفسه ما زالت «دينا» تشعر بالألم من الاختبارات الصعبة التي تعرضت لها من قبل المخابرات المصرية بعدما وجه إليها العديد من الأسئلة.

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

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