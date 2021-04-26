فيلم Promising Young Woman يحصد جائزة أفضل نص سينمائي أصلي بجوائز الأوسكار الـ 93



وحصد جائزة أفضل نص سينمائي أصلي عن حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم Promising Young Woman.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Minari، وفيلم Judas and the Black Messiah، وفيلم Promising Young Woman وفيلم The Trial of the Chicago 7.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.