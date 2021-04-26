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أبرز أحداث الحلقة الثالثة عشر من "بين السماء والأرض"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بين السما والأرض، بمحاولات مستمرة من الشيخ سيد الحلواني (محمد رضوان)، للوقيعة بين حميد سراج الدين (هاني سلامة)، وبين زوجته علا (درة).

واستغل سيد الحلواني معرفته بغيرة كريمة (ندى موسى) من زوجة حميد وحبها له، في محاولة إقناعها بأنه يريد معرفة خط سير حميد وتحركاته، ليتمكن من إقناع علا من الانفصال عن زوجها وبعدها كريمة تعود لوضعها في المنزل.


طاقم عمل "بين السما والأرض"
مسلسل "بين السما والأرض" بطولة النجم هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ.

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