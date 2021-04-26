Another Round يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار الـ 93



وحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي عن حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم Another Round.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Another Round، وفيلم Better Days، وفيلم A Shaun the Sheep Movie Collective وفيلم The Man Who Sold His Skin.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.