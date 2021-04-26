Advertisements

Another Round يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار الـ 93

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.

وحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي عن حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم Another Round.

وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Another Round، وفيلم Better Days، وفيلم A Shaun the Sheep Movie Collective وفيلم The Man Who Sold His Skin.

أخبار تهمك

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بعدم تحويل إجازة شم النسيم إلى الخميس (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو على وشك مغادرة يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستعيد نجم الفريق المغضوب إليه

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف سبب حصول السيسي على لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

لطلاب الجامعات.. "التعليم العالي" لا تستبعد اتخاذ قرار جديد بشأن الدراسة (فيديو)

منذ نصف ساعة

"الصحة" توجه مناشدة لأي مواطن يشعر بأعراض كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:32 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

10:21 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى