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رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي في الفيوم، حملة مسائية مكبرة بقيادة المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، لمتابعة التزام المحلات والمطاعم والمقاهي بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد الغلق المحددة بالمدينة والقري التابعة، وكذلك التزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامات ومواعيد غلق المحلات للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا علي سلامة المواطنين.

وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز، إن الحملة استهدفت مدينة إبشواي والوحدة المحلية بشكشوك والوحدة المحلية بأبو كساه وقرية طحاوي، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وتم غلق وتشميع ٥ مقاه ومصادرة محتوياتها ( شاشات عرض وكراسي وشيش ) لمخالفتهم القرارات الصادرة وتقديم الشيشة لروادها، بالإضافة إلى تحصيل ٥٠ مخالفة فورية عدم ارتداء كمامة ورفع إشغالات وعوائق طريق

وجاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب رئيس المركز لشئون المدينة والأستاذ شعبان عمر، سكرتير عام المركز والأستاذ خليفة روبي، رئيس قسم الإشغالات ورجال قسم الإشغالات الوردية المسائية وقوة من مركز شرطة إبشواي بقيادة المقدم عادل محفوظ نائب مأمور مركز الشرطة والملازم أول محمد فاروق.

وتابع رئيس المركز، مستوى الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية للمدينة والقرى وقيام قسم الكهرباء بأعمال الصيانات الدورية للإنارة العامة وكشافات الإنارة واستبدال التالف منها بالمدينة وطريق إبشواي أبو كساه السياحي والوحدة المحلية بأبو كساه ومفارق أبو كساه ومفارق الجيلاني والطريق السياحي إبشواي يوسف الصديق بالإضافة إلى صيانة محول كهرباء الزرابي بالطريق السياحي أبو كساه شكشوك، وكذلك تابع أعمال تجميل وتطوير الشوارع ودهان البلدورات والأرصفة بالطرق الرئيسية والسياحية وداخل المدينة.

ووجه، بتوحيد ألوان جميع الأرصفة والبلدورات باللونين الأبيض والأسود حفاظًا على الشكل الجمالي.
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)
رئيس إبشواي: غلق وتشميع 5 مقاه وتحرير 50 مخالفة عدم ارتداء كمامة (صور)

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