أحمد سعيد عبد الغني: شرف ليا أنا أجسد دور الشهيد أحمد فايز في "الاختيار2"

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 2، ظهور الفنان أحمد سعيد عبد الغني الذي يؤدي دور الشهيد أحمد فايز، بعد أن قرر المقدم زكريا يونس الاستعانة به لضبط بعض الخلايا الإرهابية في منطقة الجيزة، التي تمت في شهر ديسمبر من عام 2013.





ونشر أحمد سعيد عبد الغني، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتين له وللشهيد العقيد أحمد فايز وعلق قائلاً: "شرف ليا اني أجسد شخصية البطل الشهيد احمد فايز في مسلسل عظيم وهو الاختيار ..النجاح من عندك يارب وتحيا مصر تحيا مصر ".





يذكر أن العقيد "أحمد فايز"، كان المسئول عن ملف الإرهاب في محافظة الجيزة، تخرج في كلية الشرطة عام 1995، والتحق بالأمن الوطني، كان مسئول ملف التطرف الديني بقطاع الأمن الوطني بالجيزة .



