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أوسكار أفضل ممثل بدور مساعد تذهب لـ "دانيال كالويا"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.

وحصد جائزة أفضل ممثل بدور مساعد من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، النجم "دانيال كالويا".

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من الممثل "ساشا بارون كوهين"، و"دانيال كالويا"، و"ليزلي أودوم"، و"بول راسي"، و"لاكيث ستانفيلد".

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