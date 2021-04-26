الفجر الفني مشاهير الفجر الفني Advertisements فيلم Ma Rainey's Black Bottom يحصد جائزة أفضل تصميم أزياء بجوائز الأوسكار الـ 93 الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:49 ص أحمد جمال أحمد Advertisements أخبار تهمك مستشار الرئيس يكشف سبب حصول السيسي على لقاح كورونا (فيديو) منذ أقل من ساعتين تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. "الصحة" تعلن قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا منذ ساعة و نصف أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بعدم تحويل إجازة شم النسيم إلى الخميس (فيديو) منذ ساعتين و 54 دقيقة تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم منذ حوالي 7 ساعات كارتيرون يستعيد نجم الفريق المغضوب إليه منذ ساعتين و 26 دقيقة عاجل.. مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة عدد الإصابات بكورونا الفترة المقبلة منذ حوالي 3 ساعات لطلاب الجامعات.. "التعليم العالي" لا تستبعد اتخاذ قرار جديد بشأن الدراسة (فيديو) منذ ساعة و 7 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي) منذ يوم عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق منذ حوالي 7 ساعات حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل منذ حوالي 6 ساعات تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام منذ حوالي 10 ساعة أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل منذ حوالي 5 ساعات "الصحة" توجه مناشدة لأي مواطن يشعر بأعراض كورونا منذ ساعتين و 7 دقيقة Advertisements