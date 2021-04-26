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بتعمل عظمة.. الجمهور متشوق لمسلسل يوسف الشريف

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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روج النجم يوسف الشريف، لمسلسله الرمضاني الجديد “كوفيد25”،من خلال حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتلقي الشريف تفاعل واسع من متابعينه عبر الانستجرام،وجاءت بعض التعليقات علي صورته كالاتي: "بتعمل عظمة والله، الله بقا مستنيين"، وغيرها من التعليقات الإيجابية.


وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل “كوفيد 25” بطولة يوسف الشريف يوم الأربعاء 16 رمضان الموافق 28 أبريل، حيث يتكون المسلسل من 15 حلقة.

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