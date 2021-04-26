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سارة نخلة لـ"الفجر الفني": غيرت لون شعري من أجل "القاهرة كابول".. ورفضت أدوار كثيرة بسببه

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة سارة نخلة، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "القاهرة كابول"، الذى لاقي صدي واسع فور عرضه على الشاشة الصغيرة، وهو من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم طارق لطفي.

وكشفت سارة نخلة لـ"الفجر الفني"، عن تجربتها فى "القاهرة كابول"، حيث قالت: "أجسد دور فتاة بدوية تدعي "حرة" تواجه أفكار داعش الإرهابية، وهى شخصية جديدة ومختلفة علي ولم أقدمها من قبل، وسعيدة بتجربتي في هذا العمل، لأني كنت أنتظره من العام الماضي، ورفضت شخصيات كثيرة عرضت علي من أجله".

وعن سبب حماسها أشارت إلى أن هناك عدة أسباب على رأسهم أن العمل مكتوب على يد الكاتب عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، فعندما علمت بذلك تحمست للعمل ووافقت عليه دون تردد، كما أن الشخصية كما ذكرت جديدة.

وأضافت "الشخصية لم تكن صعبة في التحضير، ولكن غيرت من نيولوك شكلي مثل تغيير لون شعري، عدم وضع المكياج والاعتماد على الكحل فقط، ترك ضوافري بشكلها الطبيعي".

يذكر أن مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول حول ثلاث شخصيات مثيرة للجدل، أولهم طارق لطفي والذي يجسد دور الإرهابي، ويبحث عن تولي الخلافة، والثاني هو فتحي عبد الوهاب والذي يجسد دور الإعلامي، والثالث خالد الصاوي والذي يجسد دور ظابط الشرطة وتربط بينهم صداقة قديمة.

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