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الصراع يشتعل بين الكبار لضم نجم الدوري الإنجليزي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حدد نادي برايتون الإنجليزي، سعر بيع يفيس بيسوما لاعب وسط الفريق، وهدف نادي ليفربول، قبل الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد بيسوما أحد اللاعبين الذين يرغب نادي ليفربول منذ فترة في التعاقد معهم، من أجل تعويض رحيل، الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، المتوقع بعد نهاية عقده في 30 يونيو.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن برايتون يطلب الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدمات بيسوما.

وتابعت الصحيفة، أن ليفربول ليس النادي الوحيد المهتم بضم بيسوما، حيث هناك رغبة من قبل آرسنال ومانشستر يونايتد في التعاقد مع نجم برايتون.

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