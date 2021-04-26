آدم وهدان لـ"الفجر الفني": أمينة خليل دمها خفيف.. وانتظر عرض فيلم "الأنس والجن" (حوار)

في البداية كيف تم ترشيحك لمسلسل خلي بالك من زيزي ؟



كيف استعددت للشخصية؟



حدثنا عن ردود الأفعال حول شخصيتك ؟



حدثنا عن كواليس العمل مع أمينة خليل ؟



كيف كان تعاونك مع المخرج كريم الشناوي ؟



هل يوجد أعمال جديدة لك خلال الفتره القادمه ؟



من هم الفنانين الذين تتمنى العمل معهم ؟



من أكثر شخص قام بدعمك منذ دخولك الوسط الفني ؟











استطاع الطفل آدم وهدان أن يلفت الأنظار حوله منذ بداية ظهوره على الشاشات، وشارك في العديد من الأعمال أهمهم كلبش مع الفنان أمير كرارة، لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز، ما وراء الطبيعة بطوله أحمد أمين وشارك أيضا في مسلسل لعبه النسيان بطوله دينا الشربيني وغيرهم من العديد في الأعمال الفنيه والدرامية، وهو الآن يخوض تجربة جديدة له من خلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" مع النجمة أمينة خليل.أجرى الفجر الفني، حوارا خاصا مع الطفل الموهوب آدم وهدان، ليكشف لنا عن كواليس "خلي بالك من زيزي"، وكيف تم ترشيحه فى الدور، وتعاونه مع أمينة خليل.وإلى نص الحوارجاء ترشيحي في العمل من خلال طاقم الإخراج والمخرج كريم الشناوي، حيث أنه تم اختياري قبل كتابة السيناريو .الشخصية سهلة ولطيفة وباقي أحداث المسلسل جديدة وهناك مفأجأة في الحلقات القادمة.سعيد جداً بردود الأفعال الجمهور حول الشخصية التي حازت صدى كبير منذ عرضه.دمها خفيف، قريبة من القلب، سعدت جداً بالعمل معها وباقي فريق العمل، نهى عابدين ، سلوى محمد علي ، سعيد بالعمل معهم .مخرج مجتهد جداً، دقيق في العمل بيدي كل مشهد حقه تشرفت جداً بالعمل معه .فيلم "الإنس والجن" من المقرر عرضه في السينمات في عيد الفطر ، بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وآخرون .أحب الفنان تامر حسني جداً وأتمنى العمل معه، وأحب النجم الكبير عادل إمام دائماً أشاهد أفلامه القديمة وأضحك واتفاعل معه من خلال أفلامه وارددها من كتر حبي له والفنان الكوميدى أحمد حلمى أحبه جداً وغيرهم من الفنانين .والدتي، وجدي ،خالتي ، أكثر الأشخاص الذين قاموا بدعمي لأكمل مسيرتي الفنية، فالأمر بدأ معي منذ أربع سنوات .