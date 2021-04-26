الأوسكار أفضل مخرج تذهب لـ "كلوي تشاو"



وحصد جائزة أفضل مخرج من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، المخرجة "كلوي تشاو"



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من المخرج "توماس فينتيربيرج"، والمخرج "ديفيد فينشر"، و"لي اسحاق شونج"، وكلوي تشاو"، وإيمرلاند فينيل".



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.