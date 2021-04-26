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حقيقة طلب الأهلي بتأجيل مباراة القمة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأحمر لم يطلب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم 10 مايو المقبل.

وصرح عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: ان النادي الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة القمة، عندما أرسل لنا اتحاد الكرة الجدول، وقمنا فقط بإرساله لهم وطلبنا منهم النظر فيه مرة أخرى، تساءلنا عما إذا كانت تلك المواعيد المدرجة صحيحة أم لا.

وأشار: لا يمكن أن يلعب فريق في العالم هذا العدد من المباريات المتتالية، حيث سنلعب ضد المصري يوم الثلاثاء المقبل، ثم أمام الجونة يوم الجمعة ثم غزل المحلة في المحلة وسنعود في الثالثة فجرًا.

وتسأل سيد، كيف ألعب مباراة المحلة من الدور الثاني ولم أخض مباراة أسوان بالدور الأول؟ مشيرًا لماذا وضعت مباراة غزل المحلة خارج ملعبي في الجولة 19 قبل مباراة مصر المقاصة بالقاهرة في الجولة 18.

وأكد: ما يحدث يجعلنا نفكر في ظنون سيئة، وعندما تطلب تفسير الأمر يتم الرد بأن الجدول مضغوط، أين تكافؤ الفرص التي يتحدثون عنها.

وبسؤاله عن تلقي محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق عروض من تركيا؟ أجاب: لم يصلنا أي عرض بشكل رسمي لضم أفشة.

وأختتم: إذا تم سيتم مناقشة الأمر واتخاذ القرار المناسب، لأن الحديث عن رحيل أي لاعب سيكون في نهاية الموسم الحالي.

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