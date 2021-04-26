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فيلم SOUND OF METAL يحصد جائزة أفضل هندسة صوتية بجوائز الأوسكار الـ 93
الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:30 ص
أحمد جمال أحمد
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أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.
وحصد جائزة أفضل هندسة صوتية من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم SOUND OF METAL.
وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Greyhound، وفيلم Mank، وفيلم News of the World وفيلم Soul.
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