فيلم SOUND OF METAL يحصد جائزة أفضل هندسة صوتية بجوائز الأوسكار الـ 93



وحصد جائزة أفضل هندسة صوتية من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم SOUND OF METAL.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Greyhound، وفيلم Mank، وفيلم News of the World وفيلم Soul.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.