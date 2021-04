"Two Distant Strangers" يحصد أوسكار أفضل فيلم قصير

وحصد جائزة أفضل فيلم قصير عن حفل ج وائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم Two Distant Strangers.





وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Feeling Through، وفيلم The Letter Room، وفيلم The Present وفيلم Two Distant Strangers.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.