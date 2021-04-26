مراسل "سكاي نيوز عربية": إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوبي إسرائيل

أفاد مراسل قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل منذ قليل، بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل وسماع انفجارات بعد إطلاق القبة الحديدة صواريخ لاعتراضها.





يأتي هذا بعد إصابة أكثر من 100 شخص مساء الخميس في اشتباكات في القدس بين فلسطينيين من جهة وإسرائيليين ينتمون إلى اليمين المتطرف والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى، حيث يسود التوتر الأجواء في المدينة منذ أيام.



