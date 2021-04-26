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"If Anything Happens I Love You" يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير بجوائز الأوسكار
الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:29 ص
أحمد جمال أحمد
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أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.
وحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عن حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم If Anything Happens I Love You.
وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Burrow، وفيلم Genius Loci، وفيلم If Anything Happens I Love You وفيلم Opera.
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