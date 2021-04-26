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رسالة صوتية من إنجي علاء للجمهور قبل عرض "كوفيد ٢٥": "يارب يكون عند حسن الظن"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
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هنأت المؤلفة إنجي علاء، الجمهور بشهر رمضان الكريم في رسالة صوتية قبل عرض مسلسلها "كوفيد٢٥" بأيام وتمنت أن يعجب المسلسل الجمهور وأن يكون عند حسن الظن، قائلة: "يارب قصة المسلسل تعجبكم ويارب احساسي بالشخصيات يوصلكم ويكون المسلسل عند حسن الظن".


المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر أن أخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل "بلا دليل" بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل "لعبة إبليس" وآخر رواية لها هي رواية "الأشقر مروان".

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