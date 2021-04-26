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"Soul" يحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بجوائز الأوسكار
الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:49 ص
أحمد جمال أحمد
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أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.
وحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة عن حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم Soul.
وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Onward، وفيلم Over the Moon، وفيلم A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon وفيلم Soul.
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