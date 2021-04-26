نجم برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي









أصبح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، جناح أيمن فريق برشلونة الإسباني، محط أنظار كبار فرق الكالتشيو، حسبما ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.





وكشفت الصحيفة: ان ناديا يوفنتوس وميلان يرغبون في الحصول على خدمات ترينكاو لاعب برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقام الناديان بفتح خطوط اتصال مع برشلونة، من أجل التعاقد مع ترينكاو، وليس لدي النادي الكتالوني أي مانع في التفريط في اللاعب البرتغالي، بشرط الحصول على مبلغ جيد.



