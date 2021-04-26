موقف موسيماني من عرض جنوب إفريقيا













تلقى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة اتصالات من قيادات في جنوب إفريقيا، من أجل التعاقد معه لتدريب منتخب بلاده.





الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يرغب في استكمال مشواره مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث أبلغ وزير الشباب والرياضة الجنوب إفريقي برفضه للعرض.





ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجهيزاته لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.



