فيلم "COLETTE" يحصد جائزة أفضل وثائقي قصير بجوائز الأوسكار الـ 93



وحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عن حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم COLETTE.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Colette، وفيلم A Concerto Is a Conversation، وفيلم Do Not Split وفيلم The Hunger Ward.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.