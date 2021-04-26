"My Octopus Teacher" يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي



وحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي عن حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم My Octopus Teacher.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Collective، وفيلم Crip Camp، وفيلم The Mole Agent وفيلم My Octopus Teacher.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.