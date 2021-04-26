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عاجل.. الإعلامية أسماء مصطفى تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث

الإثنين 26/أبريل/2021 - 03:47 ص
بوابة الفجر
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أعلنت إعلامية أسماء مصطفى، منذ قليل عبر حسابها بفيسبوك، خضوعها لجراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث.

وكتبت عبر حسابها: "بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لاجراء جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث، أسالكم الدعاء لله الشافي المعافي أن أخرج منها بسلام، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".

وأضافت: "يارب أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليّ بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيّ جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفني واعف عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولّني برحمتك يا أرحم الراحمين".

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ورم خبيث عملية جراحية اعلامية

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