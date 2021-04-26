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فيلم Tenet يحصد جائزة أفضل مؤثرات بصرية بجوائز الأوسكار الـ 93
الإثنين 26/أبريل/2021 - 04:13 ص
أحمد جمال أحمد
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أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.
وحصد جائزة أفضل مؤثرات بصرية من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم Tenet.
وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Love and Monsters، وفيلم The Midnight Sky، وفيلم Promising The One and Only Ivan وفيلم Tenet.
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