فيلم Tenet يحصد جائزة أفضل مؤثرات بصرية بجوائز الأوسكار الـ 93

وحصد جائزة أفضل مؤثرات بصرية من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم Tenet.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Love and Monsters، وفيلم The Midnight Sky، وفيلم Promising The One and Only Ivan وفيلم Tenet.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.