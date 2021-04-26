الأوسكار أفضل ممثلة بدور مساعد تذهب لـ"يون يوه جونج"



وحصد جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، النجمة يون يوه جونج.

وكان مرشحا للفئة نفسها كل من الممثلة "ماريا بالكوفا"، و"جلين كلوس"، و"اوليفيا كولمان"، و"وأماندا سيفريد".



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.