فيلم MANK يحصد جائزة أفضل ديكور بجوائز الأوسكار الـ 93



وحصد جائزة أفضل ديكور من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم MANK.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها The Father، وفيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفيلم News of the World وفيلم Tenet.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.