"Mank" يفوز بجائزة أفضل تصوير سينمائي بجوائز الأوسكار الـ 93



وحصد جائزة أفضل تصوير سينمائي من حفل جوائز الاوسكار الـ 93 لعام 2021 الجاري، فيلم Mank.



وكان مرشحا للفئة نفسها أفلام من ضمنها Judas and the Black Messiah، وفيلم Mank، وفيلم News of the World وفيلم Nomadland.



أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 20202021، في مسرح دولبي ثيتر، في دورته رقم 93 وأعلنت الصفحة الرسمية عن حفل الجوائز على موقع تويتر عن الأعمال والفنانين المكرمين.