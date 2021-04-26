موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز













يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره فولهام، يوم السبت 1 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين تشيلسي وفولهام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



