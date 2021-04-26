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موقف الأهلي من رحيل قفشة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت إدارة النادي الأهلي عن موقفها من رحيل محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر إلى الأندية الراغبة في التعاقد معه، مثل جالاتا سراي وبشكتاش التركيين أو سيلتك الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأغلق إدارة القلعة الحمراء الملف حاليًا، لاسيما مع ارتباط الفريق الأحمر بعدد من المباريات الهامة سواء في الدوري المحلي أو البطولة الإفريقية، ولرغبة من لجنة التخطيطي بالنادي في الحفاظ على تركيز أفشة في المباريات.

وأجل النادي الأهلي مناقشة أية عروض بشأن رحيل أفشة عن النادي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، خشية من تشتيت تركيز اللاعب في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهوده.

وبجانب ترغب الإدارة في عدم مناقشة أية عروض لحين وصول عرض رسمي للنادي بشأن اللاعب ومعرفة القيمة المالية المحددة من الأندية الراغبة في شراء اللاعب.

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