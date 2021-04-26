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موقف الأهلي من رحيل قفشة
الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:03 ص
غدير أحمد
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كشفت إدارة النادي الأهلي عن موقفها من رحيل محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر إلى الأندية الراغبة في التعاقد معه، مثل جالاتا سراي وبشكتاش التركيين أو سيلتك الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأغلق إدارة القلعة الحمراء الملف حاليًا، لاسيما مع ارتباط الفريق الأحمر بعدد من المباريات الهامة سواء في الدوري المحلي أو البطولة الإفريقية، ولرغبة من لجنة التخطيطي بالنادي في الحفاظ على تركيز أفشة في المباريات.
وأجل النادي الأهلي مناقشة أية عروض بشأن رحيل أفشة عن النادي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، خشية من تشتيت تركيز اللاعب في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهوده.
وبجانب ترغب الإدارة في عدم مناقشة أية عروض لحين وصول عرض رسمي للنادي بشأن اللاعب ومعرفة القيمة المالية المحددة من الأندية الراغبة في شراء اللاعب.
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