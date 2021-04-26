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موسيماني يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة المصري البورسعيدي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خبرا سارا قبل مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري المصري.

عودة بدر بانون لتدريبات الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن موعد عودة المدافع المغربي بدر بانون لتدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وأوضح المصدر أن بدر بانون مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيكون متواجدا بقائمة الأحمر التي ستواجه المصرى البورسعيدي، الثلاثاء المقبل، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وأكمل المصدر موضحا أن بدر بانون مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيشارك فى التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء، بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية.

وأتم المصدر مشيرا إلى أن أيمن أشرف، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سيغيب عن مواجهة المصري البورسعيدي ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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